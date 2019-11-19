台積電股價漲至315元、市值飆上8.16兆 雙創歷史新高
2019-11-19 13:59
經濟日報 記者楊伶雯
／即時報導
台積電（2330）拉尾盤收在最高，今（19）日以315元作收，上漲4元，漲幅1.29%，成交31,512張，市值飆升到8兆1,680億元，股價、市值雙雙再創歷史新高。
台積電10月合併營收1,060.4億元，創歷史次高，預估第4季可望續單季營收新高，股價漲勢經短暫整理之後，今日一開盤就攻上312.5元，盤中一度下滑至平盤311元，但在買盤進駐下，終場收在最高，再創新紀錄。
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台積電在先前法說會中預估第4季合併營收102~103億美元，季增8.5~9.57%；以新台幣30.6元兌1美元匯率假設，毛利率48~50%，季增約0.4~2.4個百分點；營業利益率37~39%，季增約0.2~0.22個百分點。
換算成新台幣，台積電第4季營收約3,121.2~3,151.8億元，平均單月營收將超過千億元；今年資本支出預估介於140~150億美元，較原預估的超過110億美元高，創下新高紀錄。
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