台積電股價上攻 台股逼近前高
2019-11-19 12:41
經濟日報 記者高瑜君
／即時報導
受到華為禁令再寬限90天，今（19）日台股走高，盤中最高來到11,639點，朝向前波高點持續邁進，主要領漲仍在權值電子族群上，台積電股價再創歷史新高，最高來到314元，加上鴻海也來到波段高點，抵銷金融與傳產權值拉回的影響，引領多方信心。
法人認為，美中近期互動大致維持正面，加上美股延續創高格局，台股後市展望樂觀。
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美股震盪走高，四大指數收盤漲多跌少，道瓊與標普500收盤則再次刷新歷史新高。終場道瓊工業指數上漲31.33點，或0.11%，收在28,036點；標普500指數上漲1.57點，或0.05%，收在3,122.03點；那斯達克指數上漲9.10點，或0.1%，收在8,549.93點；費半指數下跌4.15點，或0.23%，收在1,738.78點。
觀察今日亞洲主要股市表現，台股表現強勢，日股、韓股走弱，不過上証、深証、恆生指數盤中持續走揚。
國泰證期顧問處經理蔡明翰指出，指數表現強勢，不過高檔有壓，市場轉趨為觀望，從三項指標中可以觀察：第一，外資動向，儘管外資還是偏多操作，不過從買超金額上可以發現已下降；第二，成交量縮，近期成交量能無法有像放大，造成指數上攻也較無力；第三，新台幣走勢，儘管仍然維持強勢，但在月線附近震盪，沒有突破，造成觀望氣氛較濃厚，市場靜待美中貿易戰有實質上的進展，指數才有突破前高的上攻動能。
操作上，電子股旺季持續發酵，台股各期均線多頭排列，中多格局持續，建議投資人不急著追高，可待短線上拉回再進行布局，可留意前景較佳之類股，如5G概念股、PCB、網通及IC測試等族群。
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