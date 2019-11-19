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智伸科通過併購旭申 換股基準日暫定明年1月31日

2019-11-19 12:38經濟日報 記者楊伶雯／即時報導

汽車動力及安全零組件大廠智伸科（4551）今（19）日召開臨時股東會，通過以發行新股方式併購英屬開曼群島商六方精機100％持有的旭申股權，預計將以每股1.25股旭申普通股換取1股智伸科普通股，合計發行新股約24,000仟股，換股基準日暫定為明年1月31日，併購後智伸科實收資本額將達10.59億元。

智伸科總經理林恩道表示，為擴大在汽車市場的版圖、提高產業競爭優勢及長期營運穩健發展，這次結盟國際著名精密金屬零件的加工大廠旭申，一起搶占涵蓋一般燃油車、油電混合車及電動車等汽車零組件的市場份額。

他指出，將藉由雙方團隊合作，整合兩岸生產基地，彈性調整業務接單策略，深化產品技術開發能力，加速拓展潛在客戶合作機會，發揮最大綜橫效益及高附加價值率，繼續提供客戶優質的服務。

展望未來，智伸科表示，看好汽車事業部營運規模放大，仍是未來營收及獲利穩健成長的主要引擎；目前布局汽車安全、引擎動力、傳動系統等相關零組件產品，都展現良好的出貨成長表現，尤其動力系統新產品汽油高壓泵浦本體及相關零組件的部分，受惠於缸內直噴引擎（Gasoline Direct injection, GDI）系統滲透率提升，帶動主要客戶之拉貨力道持續增溫，貢獻汽車部業績占整體營收比重仍站穩七成以上。

智伸科營收併購

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