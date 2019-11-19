智伸科以發行新股方式 併購旭申國際100%股權
2019-11-19 12:30
經濟日報 記者黃淑惠
／即時報導
汽車動力及安全零組件大廠智伸科（4551）今（19）日召開臨時股東會，考量強化未來產品組合的完整性，進一步擴大營運規模，臨時股東會通過100%併購英屬開曼群島六方機械100%持股的旭申公司，暫定換股基準日為109年1月31日，併購後智伸科實收資本額達10.59億元。
受惠於整併後，智伸科的競爭力將大幅提升，股價也由黑翻紅，最高來到179.5元，上下振幅達2%。今日臨時股東臨總計出席股數達 86.02%在出席股東97.4投票同意，通過以發行新股方式併購旭申國際100%股權，預計將以每股 1.25股旭申普通股換取 1股智伸科普通股，合計發行新股約2.4萬張。
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智伸科總經理林恩道表示，為擴大公司在全球汽車市場的版圖、提高產業競爭優勢及長期營運發展，此次結盟國際著名精密金屬零件加工大廠旭申一同搶 占涵蓋一般燃油車、油電混合車及電動車等汽車零組件的市場份額，藉由雙方團隊的合作，整合兩岸生產基地，彈性調整業務接單策略，深化產品技術開發能力，加速拓展潛在客戶合作機會。
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