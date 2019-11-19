許璋瑤：外資愛台股 持股比42%衝新高

2019-11-19 12:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ／即時報導



外資愛台股，累積今年外資買超台股已逾2,000億元。證交所董事長許璋瑤指出，外資目前持有台股比率也創新高！根據最新資料，外資持股比率已達42%，是歷來最高，他判斷台股高殖利率、基本面好，是吸引熱錢兩大關鍵。

許璋瑤今日早上出席元大全球未來通訊ETF掛牌典禮，談到最近台股好，外資一度連22買，凸顯熱錢對台股有高度興趣；據證交所統計，外資持有台股比率也來到新高，衝上42%，是前所未見的好光景。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

許璋瑤表示，外資這麼愛台股，跟高殖利率不無關係，現在全球有超過17兆美元的負利率債券，台股殖利率4%，投資人如果無法從債券賺到價差，來買高股息的台股會更有效率，不難想像台股受到青睞。

另一方面，許璋瑤認為，台灣基本面優於預期，也成為熱錢避風港。今年美中持續打貿易戰，但台灣出口強，GDP向上，而上市公司累積營收仍成長1%，獲利下滑16%，相對多數市場穩定，是停泊資金的好去處。

問到台股還會不會漲？許璋瑤避談指數，但強調他過去已多次唱旺，台股基本面沒問題。證交所也規劃明年實施逐筆交易，對外資會更有吸引力。

許璋瑤並提到，今年IPO比較不好，是台股待努力地方，企業掛牌意願低，主要來自美中貿易戰，其次是台幣升值，都影響財報表現。