三大法人買超力拱、外資連26買 鴻海續戰前高

2019-11-19 12:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ／即時報導



台股今（19）日開小紅翻黑再走高，鴻海（2330）、台積電為早盤帶領大盤上攻的領軍指標，台積電續創歷史天價之外，鴻海則是在法人買超力拱下，穩步朝前波高點邁進，統計外資連續買超鴻海26個交易日、合計買超63萬7,560張、投信連五買，自營商則是連二買，鴻海早盤開平走高，一度拉升至92.4元，逼近11月8日的高點92.9元。

鴻海從10月初以來股價走高，波段漲幅約達28%，外資是主要的推升動能，合計已連買26日，在外資一路狂買之下，投信及自營商也加入買超行列，投信連五個交易日買超，合計買超1,653張，自營商連二買，合計買超476張，今日以90.5元平盤開出，一度拉升至92.4元，盤中漲幅1.65%。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

鴻海在11月13日的法說會公布第3季財報，交出三率三升好成績，董事長劉揚偉更表示，目標在3~5年毛利率回升至10%；多家外資則在法說會後調高鴻海目標價，亞系外資重申「買進」評等，目標價由105元調高至112元；美系外資重申「中立」評等，目標價由86元調高至95元；另一家美系外資重申「加碼」評等，目標價維持110元；日系外資重申「買進」評等，目標價維持107元。

鴻海基本面看好，股價持續往上攻，法人則是表示，在外資持續買超下，應還有高點可期，但愈接近最近的92.9元高點、或是再往前4月間的高點97.2元、甚至是愈靠近100元，壓力將會愈大。