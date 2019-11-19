5G ETF人氣爆棚 漲幅、溢價雙飆7%
2019-11-19 09:35
經濟日報 記者趙于萱
／即時報導
眾所期待、全球最大5G ETF-元大全球未來通訊（00861）今（19）日正式掛牌！受到買氣衝高，元大全球未來通訊一開盤就大漲7%，逆大盤飆漲，到開盤15分鐘，ETF漲幅仍高達5%，和淨值差距的溢價也一度衝破7%，人氣強烈爆表！
元大全球未來通訊成立規模有96億元，是台股史上最大的新成立股票型ETF，凸顯國人對5G認同度高。在規模膨脹，ETF掛牌也大演「蜜月行情」，不僅早盤最大漲幅達7%，溢價也上衝7%，是近年ETF首見！
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元大全球未來通訊募集時受益人超過3萬人，亦創下歷來成立ETF的受益人紀錄；據了解，不少券商原本沒上架元大全球未來通訊ETF，但因詢問度太高，許多券商都跟進上架，及至快掛牌，仍有不少想在掛牌後買進的投資人詢問如何搶進，帶動今天ETF上市就爆量漲。
證交所董事長許璋瑤參與元大全球未來通訊ETF掛牌典禮時指出，受惠指數化投資潮，集中市場已掛牌123檔ETF，總規模4,256億元，上市資產比例不斷提高。今天由發行市占最大的元大投信掛牌5G商品，是市場樂見；今年台股5G概念股也很熱門，投資人對ETF一樣捧場。
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