5G ETF人氣爆棚 漲幅、溢價雙飆7%

2019-11-19 09:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ／即時報導



眾所期待、全球最大5G ETF-元大全球未來通訊（00861）今（19）日正式掛牌！受到買氣衝高，元大全球未來通訊一開盤就大漲7%，逆大盤飆漲，到開盤15分鐘，ETF漲幅仍高達5%，和淨值差距的溢價也一度衝破7%，人氣強烈爆表！

元大全球未來通訊成立規模有96億元，是台股史上最大的新成立股票型ETF，凸顯國人對5G認同度高。在規模膨脹，ETF掛牌也大演「蜜月行情」，不僅早盤最大漲幅達7%，溢價也上衝7%，是近年ETF首見！

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元大全球未來通訊募集時受益人超過3萬人，亦創下歷來成立ETF的受益人紀錄；據了解，不少券商原本沒上架元大全球未來通訊ETF，但因詢問度太高，許多券商都跟進上架，及至快掛牌，仍有不少想在掛牌後買進的投資人詢問如何搶進，帶動今天ETF上市就爆量漲。