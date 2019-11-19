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台積電開盤攻上312.5元新天價 市值飆至8.1兆

2019-11-19 09:19經濟日報 記者楊伶雯／即時報導

台積電（2330）10月合併營收1,060.4億元，創歷史次高，預估第4季可望續單季營收新高，股價漲勢經短暫整理之後，今（19）日一開盤就攻上312.5元，再創下歷史新天價，市值則是增至8兆1,032億元，同樣寫下新高。

台積電10月合併營收月增3.8%，年增4.4%，連續3個月營收突破千億元；累計前十個月合併營收8,587.88億元，年增1.8%。

台積電在先前法說會中預估第4季合併營收102~103億美元，季增8.5~9.57%；以新台幣30.6 元兌1 美元匯率假設，毛利率48~50%，季增約0.4~2.4個百分點；營業利益率37~39%，季增約0.2~0.22個百分點。

換算成新台幣，台積電第4季營收約3,121.2~3,151.8億元，平均單月營收將超過千億元；今年資本支出預估介於140~150億美元，較原預估的超過110億美元高，創下新高紀錄。

台積電第3季營運表現亮眼，單季毛利率47.6%，營業利益率為36.8%，稅後純益率34.5%；第3季合併營收約2,930.5億元，創下新高，稅後純益1,010.7億元，每股純益3.9元。

台積電基本面看好，股價漲勢再起，今日以312.5元開高，再創歷史新高，盤中漲幅0.16%；外資昨日再轉為買超1,888張，投信買超1,277張，但自營商賣超386張，合計三大法人買超2,779張。

台積電營收

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