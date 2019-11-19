台股開盤上漲8.7點 蘋概三王持穩

2019-11-19 09:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ／即時報導



台股19日開盤指數為11,608.48點，上漲8.7點，台積電開盤312.5元，上漲1.5元，但旋即遭賣盤打至平盤。本報系資料庫 分享 facebook

台股今（19）日開盤指數為11,608.48點，上漲8.7點，台積電（2330）開盤312.5元，上漲1.5元，但旋即遭賣盤打至平盤；鴻海開小高後也遭壓回至平盤；僅大立光開低後，買盤進場拉抬回升至平盤之上。

美中貿易相關的訊息好壞參半，美股大致在平盤附近震盪，市場持續在避險商品如：公債、黃金進行布局； S&P 500指數收盤上漲1.57點，上漲幅度0.05%,收在3,122.03點；道瓊指數上漲31.33點，上漲幅度 0.11%，收在28,036.22點；那斯達克指數上漲9.11點，上漲幅度 0.11%，收在 8,549.94點。

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美股上周五創高帶動，台股18日外資持續買超台股，有望再度挑戰歷史高點12,682點。惟成交量方面在20日台指期結算前觀望氣氛濃厚，量縮至1,100億元以內。

第一金投顧表示，台股指數波段創高後即拉回整理，雖然國際情勢如香港等地仍充滿不確定性，美中協商變數仍高，但國際資金持續寬鬆下資金行情有望延續，加上台股選舉行情下，指數有望維持高檔震盪整理。

由於財報公布已告一段落，財報空窗期間，多頭資金轉往低基期具轉機性的個股布局如車用、蘋概等族群。