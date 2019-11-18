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全球企業現金股利連十年正成長 但成長力道明顯減弱

2019-11-18 19:26經濟日報 記者張瀞文／即時報導

駿利亨德森全球股利指數顯示，第3季全球企業配息成長2.8%，配息金額達3,553億美元，創同期歷史新高。駿利亨德森估計，今年全球企業配息規模將成長3.9%，為連續第十年成長，整體配息規模上看1.43 兆美元，但預期明年成長率將放緩，主要是受到全球經濟環境所影響。

駿利亨德森全球股利指數顯示，全球企業配息成長率從第2季開始趨緩，一路延續至第3季，但仍維持良好的成長力道。第3季全球企業的配息成長率與長期趨勢符合駿利亨德森的預測值。駿利亨德森全球股利指數在第3季上升至193.1點，創歷史新高。

美國企業第3季的基礎配息成長率為8%，遠遠優於全球平均值，為當季唯一一個配息規模創歷年新高的國家。然而，企業獲利成長趨緩，已開始影響企業的配息能力。

受到季節性因素的影響，第3季向來是歐洲企業配息的淡季。基礎配息成長率雖然高達7%，但成長力道主要集中在少數幾家企業，且整體配息規模不足以左右全年度的配息成長率。

在亞太地區，澳洲與台灣導致配息走低，只有香港企業的配息強勁成長。第3季，五分之二的澳洲指數成分企業調降股息，總配息規模下降至186億美元，為2010年以來同期最低。香港基礎配息成長率大幅攀升至8.1%，與中國形成顯著對比。其中，中國海洋石油與房地產業是香港基礎配息大幅成長的推手。

就產業來說，第3季以能源產業的配息成長率最強勁，基礎配息成長率高達20%。其中，俄羅斯原油企業對於配息成長的貢獻最顯著，但中國、香港、加拿大與美國原油企業的貢獻也不容小看。另一方面，原物料產業派發特別股息並提振整體配息成長率。全球電信企業則紛紛調降配息。

配息香港股利

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