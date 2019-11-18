全球最大5G ETF持股全揭露 九台廠入列
2019-11-18 18:57
經濟日報 記者趙于萱
／即時報導
台灣第1檔、也是全球最大5G ETF-「元大全球未來通訊」ETF，將於明（19）日一早掛牌；元大投信依規定公告規模和成分股，官網顯示該ETF規模達96億元，並有台積電（2330）、大立光、聯發科等九家台灣公司獲得投資，呼應台灣是5G時代的「兵家必爭之地」。
今年台股5G概念股神勇，不僅造就元大全球未來通訊ETF募集熱烈，一舉躍為全球最大5G ETF，不少投資人也期待買到「漲不停」的台灣供應鏈，最新公告並未讓人失望。
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元大投信官網指出，元大全球未來通訊ETF的規模高達96.1億元，入列的50檔成分股中，晶圓代工大廠台積電、股王大立光、IC設計大廠聯發科、工業4.0指標的致茂、PCB大廠欣興、台光電、PA大廠穩懋、以及基地台相關的中磊和啟碁，共計九家台灣公司入列。
其中，由於元大全球未來通訊頗具規模，台積電部分投資689張，是台灣成分股中投資最多，整體50檔成分股則排權重第13，其他八檔台灣成分股皆不及1%。
其餘還有上榜、台灣投資人較熟悉的成分股，包括蘋果（排行第一大持股）、高通（第二大持股）、思科（第四大持股）、AT&T（第五大持股）、VERIZON、Lumenutm、賽靈思、諾基亞、小米及中國鐵塔等。
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