經濟解析／外資連26天狂買鴻海 法人提醒這件事
鴻海(2317) 10月以來漲幅逾25%，主要的動能來自外資買超的推升，統計外資連續26個交易日狂買，合計買超63萬7,560張鴻海，持續朝前波高點97.2元前進，法人表示，外資買不停，股價橫向震盪下還有高點可期，但也同時提醒，愈接近前高或是百元大關，壓力將會愈大，恐將很難再有大漲的空間。
鴻海今年股價在4月18日曾攀上97.2元的波段高價，為自2018年1月22日以來的高價，也是今年的最高價，但5月間在外資調節賣壓之下，股價一度下滑至70.1元，逼近年初的低點67元，從5月間到8月底這一段時間，外資賣超多於買超，其後則是逐漸趨穩，外資轉向買超居多，外資持股呈現增加，國慶日長假過後，外資持續買超，且股價也開始走高。
外資買超推升本波鴻海的股價上漲，從10月初72元往上拉升，一度衝達92.9元，漲幅近3成，今(18)日則是收在90.5元，上漲0.4元，漲幅0.44%，成交35,608張，外資今日買超鴻海16,445張，投信買超488張，自營商買超294張，合計三大法人買超17,227張；鴻海股價從10月初的低點走高以來，漲幅達25.69%，市值也隨著增加2,564億元達1兆2,546億元。
從基本面來看，鴻海第3季毛利率、營益率、淨利率「三率三升」，第3季毛利率6%、營益率2.4%、淨利率2.2%，稅後純益306.64億元，季增8成，年增23.3%，每股純益2.21元；累計前三季歸屬母公司稅後純益675.42億元，年增1.65％，每股純益4.87元。
鴻海10月合併營收5,958.82億元，創歷年同期新高，月增近1.4%，年增1%；累計前10月營收約4.2兆元，年增約3%；法人看好第4季在旺季效應，可望推升業績持續創新高；董事長劉揚偉也在法說會時表示，鴻海第4季營運將優於第3季，未來3~5年毛利率目標10%。
外資報告對鴻海的評等及目標價雖不同調，從中立到加碼都有，目標價則是介於77~112元，多家外資給出百元以上的目標價，本土法人的目標價也超過百元；在基本面營運看好下，外資持續買超，推升漲勢，投資人則是關心，到底已經衝上90元以上的鴻海，還可以買嗎?
證券分析師黃漢成表示，鴻海本波上漲以來，目前股價呈現橫向震盪，預期應還有高點可期，但是近期的92.9元高點、或是再往前4月間的高點97.2元、甚至是愈靠近100元，壓力將會愈大。
黃漢成提醒，雖然外資持續買超下，鴻海仍可能再往上漲，但是應該很難再有大漲的空間，這是投資人是否進場買進的重要考量因素；他認為，包括台積電及鴻海，目前以撐盤功效為大，建議可以布局低位階的個股，包括DRAM、遊戲、生技股等，都有可以進場的標的。
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