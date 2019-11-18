親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

香港理工大學爆衝突 公視特約導演驚傳被捕

北市吉林國小傳車禍！計程車疑失控撞行人 男送醫搶救中

經濟解析／外資連26天狂買鴻海 法人提醒這件事

2019-11-18 18:56經濟日報 記者楊伶雯／即時報導

鴻海(2317) 10月以來漲幅逾25%，主要的動能來自外資買超的推升，統計外資連續26個交易日狂買，合計買超63萬7,560張鴻海，持續朝前波高點97.2元前進，法人表示，外資買不停，股價橫向震盪下還有高點可期，但也同時提醒，愈接近前高或是百元大關，壓力將會愈大，恐將很難再有大漲的空間。

鴻海今年股價在4月18日曾攀上97.2元的波段高價，為自2018年1月22日以來的高價，也是今年的最高價，但5月間在外資調節賣壓之下，股價一度下滑至70.1元，逼近年初的低點67元，從5月間到8月底這一段時間，外資賣超多於買超，其後則是逐漸趨穩，外資轉向買超居多，外資持股呈現增加，國慶日長假過後，外資持續買超，且股價也開始走高。

外資買超推升本波鴻海的股價上漲，從10月初72元往上拉升，一度衝達92.9元，漲幅近3成，今(18)日則是收在90.5元，上漲0.4元，漲幅0.44%，成交35,608張，外資今日買超鴻海16,445張，投信買超488張，自營商買超294張，合計三大法人買超17,227張；鴻海股價從10月初的低點走高以來，漲幅達25.69%，市值也隨著增加2,564億元達1兆2,546億元。

從基本面來看，鴻海第3季毛利率、營益率、淨利率「三率三升」，第3季毛利率6%、營益率2.4%、淨利率2.2%，稅後純益306.64億元，季增8成，年增23.3%，每股純益2.21元；累計前三季歸屬母公司稅後純益675.42億元，年增1.65％，每股純益4.87元。

鴻海10月合併營收5,958.82億元，創歷年同期新高，月增近1.4%，年增1%；累計前10月營收約4.2兆元，年增約3%；法人看好第4季在旺季效應，可望推升業績持續創新高；董事長劉揚偉也在法說會時表示，鴻海第4季營運將優於第3季，未來3~5年毛利率目標10%。

外資報告對鴻海的評等及目標價雖不同調，從中立到加碼都有，目標價則是介於77~112元，多家外資給出百元以上的目標價，本土法人的目標價也超過百元；在基本面營運看好下，外資持續買超，推升漲勢，投資人則是關心，到底已經衝上90元以上的鴻海，還可以買嗎?

證券分析師黃漢成表示，鴻海本波上漲以來，目前股價呈現橫向震盪，預期應還有高點可期，但是近期的92.9元高點、或是再往前4月間的高點97.2元、甚至是愈靠近100元，壓力將會愈大。

黃漢成提醒，雖然外資持續買超下，鴻海仍可能再往上漲，但是應該很難再有大漲的空間，這是投資人是否進場買進的重要考量因素；他認為，包括台積電及鴻海，目前以撐盤功效為大，建議可以布局低位階的個股，包括DRAM、遊戲、生技股等，都有可以進場的標的。

鴻海外資

相關新聞

台股收漲74.18點 距離11,600關卡僅差臨門一腳

2019-11-18 14:01

工具機拚反彈 美資喊進亞德克

2019-11-18 14:24

蘋概3王熱 台股步步高

2019-11-18 14:24

漲價行情 記憶體飛揚

2019-11-18 14:24

喬山、岱宇 齊刷波段新高價

2019-11-18 14:24

半導體回溫 上游供應鏈先衝

2019-11-18 14:24

蘋概三王走揚 台股漲幅擴大

2019-11-18 11:49

艾訊第4季轉強 明年營運勝今年

2019-11-18 11:40

Q3獲利雙增股 法人布局10強出列

2019-11-18 10:52

記憶體後市不看淡 南亞科股價彈升

2019-11-18 10:26

第4季淡季不淡 IET-KY有望走出多頭格局

2019-11-18 09:55

第4季布局美國REITs 法人：勝率高達7成

2019-11-18 09:47

台積電、鴻海領軍 台股開盤漲18.2點

2019-11-18 09:25

貿易協商利多美股創新高 台股連動看外資

2019-11-18 08:55

獲利季季增族群 攻守兼備

2019-11-17 23:28

獲利季季增／台光電 產能旺

2019-11-17 23:27

獲利季季增／億豐、富林 利基誘人

2019-11-17 23:27

獲利季季增／雙鴻、協禧 業績吃補

2019-11-17 23:27

獲利季季增／建準、健鼎 法人力挺

2019-11-17 23:27

低基期、高成長股 吸睛

2019-11-17 22:33

鄭文賢專欄／生醫、風電鏈 搶鏡

2019-11-17 22:30

一周盤前股市解析／汽車、塑化、蘋概 可留意

2019-11-17 22:30

就市論勢／5G、伺服器 前景亮

2019-11-17 21:44

美中貿易戰有望緩解 投信看台股高檔震盪

2019-11-17 14:18

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48
看更多

熱門文章

台積能見度 看到明年Q2

2019-11-17 23:19

低基期、高成長股 吸睛

2019-11-17 22:33

Q3獲利雙增股 法人布局10強出列

2019-11-18 10:52

茂林遭列全額交割股 公司擬提法律訴訟

2019-11-17 22:24

獲利季季增族群 攻守兼備

2019-11-17 23:28

PCB雙雄 營運衝

2019-11-17 22:23

外資看法不同調 旺宏、華邦電目標價一升一降

2019-11-18 12:13

立積：大陸出貨正常

2019-11-17 22:23

中鋼特別股 今年來漲20％

2019-11-17 22:24

獲利季季增／台光電 產能旺

2019-11-17 23:27

外資估台股明年底12000點 看好科技減碼電信

2019-11-18 14:05

ETF最前線／美中台多頭不死 等急殺上車

2019-11-18 14:24

漲價行情 記憶體飛揚

2019-11-18 14:24

獲利季季增／雙鴻、協禧 業績吃補

2019-11-17 23:27

獲利季季增／建準、健鼎 法人力挺

2019-11-17 23:27

台股收漲74.18點 距離11,600關卡僅差臨門一腳

2019-11-18 14:01

台積電、鴻海領軍 台股開盤漲18.2點

2019-11-18 09:25

葡萄王 明年將重返成長

2019-11-17 22:24

第一類接觸／中保大整併 強攻一條龍

2019-11-17 22:25

上櫃光電業 獲利大增

2019-11-17 22:27

業績助攻 神達近期股價升溫

2019-11-18 09:46

業界看好產業已走出谷底 記憶體股齊上漲

2019-11-18 12:14

記憶體後市不看淡 南亞科股價彈升

2019-11-18 10:26

半導體景氣復甦強勁 設備材料優先受惠大漲

2019-11-18 11:16

鴻海、大立光 認購靚

2019-11-17 22:35

蘋果不甜 GIS本季求穩

2019-11-18 14:37

就市論勢／5G、伺服器 前景亮

2019-11-17 21:44

工具機拚反彈 美資喊進亞德克

2019-11-18 14:24

半導體回溫 上游供應鏈先衝

2019-11-18 14:24

獲利季季增／億豐、富林 利基誘人

2019-11-17 23:27

展旺訂單增 有望轉盈

2019-11-17 22:24

可成展望佳 土洋法人齊按讚

2019-11-18 14:24

鄭文賢專欄／生醫、風電鏈 搶鏡

2019-11-17 22:30

期貨商論壇／華通期 逢回買

2019-11-17 22:28

蘋概三王走揚 台股漲幅擴大

2019-11-18 11:49

技嘉搶攻伺服器 新品瞄準AI領域

2019-11-18 14:37

淡季、歲修 光磊本季看衰

2019-11-18 14:37

全民權證／康控 挑價外10％內

2019-11-17 22:38

興櫃四強 上周漲逾10％

2019-11-17 22:27

一周盤前股市解析／汽車、塑化、蘋概 可留意

2019-11-17 22:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top