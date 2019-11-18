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台積電領攻台股收漲74.18點 三大法人買超42.62億

2019-11-18 15:16經濟日報 記者楊伶雯／即時報導

台股早盤以11,543.8點小漲開出，盤中最低11,532.97點，權值股台積電...
台股早盤以11,543.8點小漲開出，盤中最低11,532.97點，權值股台積電、鴻海領軍權值股走揚。 （聯合報系資料庫）
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台股今(18)日開高走高收最高，蘋概三王齊收紅，台積電收在平歷史收盤新高的311元，漲幅.3%，鴻海則是點火集團作帳行情，加上記憶體股走強，指數終場以11,599.78點作收，上漲74.18點，成交量1,084.65億元，；三大法人買超42.62億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超31.21億元，投信買超12.5億元，自營商賣超（合計）1.09億元，其中自營商（自行買賣）賣超2.84億元，自營商（避險）買超1.74億元。

台股早盤以11,543.8點小漲開出，盤中最低11,532.97點，權值股台積電、鴻海領軍權值股走揚，鴻海集團漲勢整齊，股王大立光也收紅，尾盤指數出現急拉，終場收11,599.78點，漲幅0.64%。

自營商台積電

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