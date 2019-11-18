蘋概三王走揚 台股漲幅擴大
2019-11-18 11:49
經濟日報 記者高瑜君
／即時報導
受惠美股上周五（15日）開高走高，四大指數收盤全數創新高，蘋果股價再創新高，帶動今（18日）台股開盤小漲18.2點，開在11,543.8點，蘋概三王早盤疲弱，盤中連袂走揚，引領多頭信心，台股漲幅擴大，盤中最高來到11,571點。法人認為，持續關注法說會以及周三（20日）台指期結算。
由於美國官員接連釋出利多消息，表示美中即將簽訂貿易協議；加上美國零售銷售優於預期，消費動能持續穩健，激勵蘋果、微軟、沃爾瑪等多家公司創高，推動道瓊站上28,000點大關，四大指數同步刷新歷史新高。
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觀察今日亞洲主要股市表現，受反送中事件越演越烈影響，恆生指數上周大跌1,300點，今日跌深反彈約300點、日經、上証、深証指數小幅上漲，而韓股開低走低，壓在盤下震盪。
記憶體廠同聲看好市況復甦，旺宏表現最強，南亞科、華邦電等也有超過4漲幅。旺宏帶量走揚，早盤強漲逾7%、重返10日線，且在籌碼面外資連2日，市場聚焦周三（20日）進行的法說會；南亞科股價漲逾3%，躍過5日線、月線，上周五獲三大法人聯手轉買超3,773張。
法人認為，考量美中貿易談判進展良好，全球央行寬鬆政策，帶動資金行情；加上台股財報亮眼，第4季為傳統電子旺季，且台股技術面維持多頭格局，待短線震盪整理後，指數仍有高點可期，建議偏多操作，優先布局前景較佳之類股，如5G概念股、PCB、網通及IC測試等族群。
國泰證期顧問處經理蔡明翰指出，新台幣維持強勢，預期在周三台指期結算前，外資仍會呈現偏多，然台幣需盡快回到月線位置，否則結算後外資動向就需要密切留意。
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