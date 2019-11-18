艾訊第4季轉強 明年營運勝今年

2019-11-18 11:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ／台北即時報導



受惠進入大型專案入帳季節，工業電腦廠艾訊（3088）第四季營收可望較上季走高，展望2020年，艾訊積極拓展醫療、零售、博弈等垂直市場可望開花結果，法人預估，全年營運將優於2019年。

展望2020年，艾訊經營多年的醫療、零售、博弈等垂直市場將發揮功效，其中，醫療為近期成長最快的部分，2019年相關營收預估較去年增長2-3倍。

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艾訊陸續爭取到超音波機、正子掃描機、核磁共振成相（MRI）機等醫療設備相關訂單，加上拓展客源成效持續顯現，法人預估，明年醫療相關產品線營收比重將提升至一成以上。

艾訊今年第三季營收11.73億元，季減1.9％、年減3.1％；毛利率37%，營益率11.5%，雙雙低於今年第二季水準。在台幣強升影響下，艾訊第三季出現匯損導致業外收益減少，拖累稅後純益降至1.01億元，季減40.6％，但仍年增3.5%，每股盈餘（EPS）1.27元，雖低於今年第二季的2.14元，但優於去年同期1.23元。

累計艾訊前三季合併營收34.78億元，年減7%，毛利率36.2%，創近3年同期高點，營益率10.8%，與去年同期相當。在業外處分投資性不動產挹注下，稅後純益來到3.88億元，年增33.4%，每股盈餘4.87元，優於去年同期3.66元。

不過，中美貿易戰持續延燒，導致工具機產業持續低迷，也影響艾訊工廠自動化相關業務，壓抑艾訊今年整體營收表現。展望2020年，艾訊在與與部分客戶開發新品上傳出進度，預期相關業務需求將在明年第二季回溫，整體來看工業自動化營運將勝過2019年。

從銷售地區別預測，艾訊歐洲市場表現較差，主要因為當地客戶以工具機為主。但在台灣、美洲市場近期景氣轉佳。以營收佔比來看，美洲依然為最大市場、比重約45.5%，其次則為歐洲27%，亞洲（包含台灣）則約26.9%。