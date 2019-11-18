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證交所有獎徵答 12月6日領獎截止

2019-11-18 11:03經濟日報 記者趙于萱／即時報導

證交所今年第九度舉辦「豬圓股市潤」網路闖關有獎徵答活動，11月8日已圓滿結束2019年活動，共計本屆參與人次突破27萬，反應相當熱烈，期間也抽出1,120個獎項，送出48萬元獎金。

證交所表示，為感謝投資人參與踴躍，將彙集各界建議，於明年活動更加精進。並提醒中獎投資人，應於領獎期限12月6日下午18時前領獎，目前尚有中獎者還未回復資料，請把握最後領獎機會，或可洽活動網站（https://act.twse.com.tw/quiz2019/）確認中獎，千萬別錯過！

證交所

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