第4季淡季不淡 IET-KY有望走出多頭格局

2019-11-18 09:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 呂安涔



MBE 磊晶大廠 IET-KY（4971）繳出亮麗的十月營收6700萬元，創今年新高，第四季因美國聖誕節長假，向來為IET的最淡季，但今年將有明顯的改變，主要原因包含受中美貿易戰影響的訂單持續復甦、VCSEL持續暢旺、砷化鎵 RF 新訂單本季開始出貨、磷化銦5G相關 HBT、PIN 訂單到位等等。公司屬極高門檻且寡佔產業，目前致力於營收的增長，今年以來有明顯斬獲，法人認為，2020年在新訂單加持下，公司持續規劃新的機台加入營運，明年營收成長更上看雙位數，股價有機會走出明顯的彈升格局。