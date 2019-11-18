第4季布局美國REITs 法人：勝率高達7成

2019-11-18 09:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ／即時報導



近期美國經濟數據轉佳，加上美中貿易戰風險趨緩，市場認為聯準會未來降息機率偏低，導致美公債利率快速上揚，美國REITs近期自高點快速下跌3.5%，展望後市，台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝表示，對REITs來說，雖然利率的變動影響短期走勢，但經濟景氣的高低才是REITs股價長線的支撐，明年美國REITs獲利成長動能增強，且在通膨仍低情況下，Fed升息機率不大，預期美債利率大致維持在2%上下，持續有利美國REITs的表現。就歷史經驗來看，第4季進場布局美國REITs，正報酬率高達7成，目前正是逢低加碼的時間點。

李文孝指出，REITs過去幾年因升息而價值被低估，今年資金已開始轉進，累積超過40億被動資金流入，有利於後續評價將持續回升，加上今年企業獲利將加速改善，多數產業成長力道將加速，市場終將反映獲利的增長，隨著Fed今年開始降息，過去三年來美國REITs持續受到Fed升息的壓抑將會逐步淡化。

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李文孝表示，美國REITs第3季財報整體優於預期的比例來到60%，是近幾年最高一季，低於預期的僅15%，其中住宅、工業、商辦最好，整體市場2020年預估獲利成長5.4%，較今年4%高。目前美國住宅供需情況改善，租金有加速現象，明年供給持續下降，有利承租率與租金續升。

李文孝說，工業受惠電商消費的需求，租金與獲利率不斷上升，表現在所有產業中是最穩健的。商辦在就業穩定與供給下降下開始復甦，尤其西岸科技與生技相關的商辦需求明顯強於東岸，2020年景氣好轉下，商辦有機會展開落後補漲行情。目前美國REITs的NAV仍是折價狀況，股利率達3.4%，在市場大幅震盪、低利環境下，深具吸引力。