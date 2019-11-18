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台積電、鴻海領軍 台股開盤漲18.2點

2019-11-18 09:25經濟日報 記者高瑜君／即時報導

受惠美股上周五（15日）開高走高，四大指數收盤全數創新高，帶動今（18日）台股開盤小漲18.2點，開在11,543.8點，蘋概三王漲跌互見，大立光拉回整理，台積電、鴻海小幅走揚，且帶動鴻家軍中的建漢、樺漢等走高。

由於美國官員接連釋出利多消息，表示美中即將簽訂貿易協議；加上美國零售銷售優於預期，消費動能持續穩健，激勵蘋果、微軟、沃爾瑪等多家公司創高，推動道瓊站上28,000點大關，四大指數同步刷新歷史新高。

終場道瓊工業指數上漲222.93點，或0.8%，收在28,004點；標普500指數上漲23.82點，或0.76%，收在3,120.46點；Nasdaq指數上漲61.81點，或0.72%，收在8,540.82點；費半指數上漲15.34點，或0.88%，收在1,742.93點。

法人認為，考量美中貿易談判進展良好，全球央行寬鬆政策，帶動資金行情；加上台股財報亮眼，第4季為傳統電子旺季，且台股技術面維持多頭格局，待短線震盪整理後，指數仍有高點可期，建議偏多操作，優先布局前景較佳之類股，如5G概念股、PCB、網通及IC測試等族群。

台股開盤小漲18.2點。 本報系資料庫
台股開盤小漲18.2點。 本報系資料庫
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