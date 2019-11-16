台股長紅，怎麼選定存股？比起台塑、中鋼，還有這幾檔

2019-11-16 08:10 商業周刊 老馬／商業.com專欄作家



台股長紅，除了半導體業與5G領域持續被看好，此時要選定存股，有哪些選擇？股市大咖點名，比起過去大家會想到的台塑、中鋼，也有以下選擇。聯合報系資料照 分享 facebook

這陣子和私人重訓教練閒聊中，他提及固定薪水仍有限，還正猶豫是否要買車。我心想，他才30多歲，沒有必要急著買會馬上折舊的高價用品，所以我建議除非有通勤需求（他稱目前騎車尚方便）頂多也是考慮中古車，不過繳稅費用、維護費用、甚至是停車問題皆會衍生更多支出，他知道答案了。接著我問他是否有理財投資的行為，他更是沒有概念和行動，我只好勸他要趁早規劃投資基金或股票。錢滾錢比人賺錢還要容易，更有效率。

其實我並非不重視固定工作的穩定收益（這是很重要的現金流），不過，如果能夠建立更多元管道的收益現金流，會讓自己的生活品質提升及分散壓力，也是另外備胎的避險考量。因此我一再強調投資理財是一輩子的事情，任何時候都要採取行動，永遠不嫌晚。

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以我自身經驗，由中南部北上來念書及求職、工作，也沒有靠祖產或是富爸爸，只有靠自己努力去工作（幸運的是從事投資研究和操作的相關職務）及拓展人脈，充電進修、上課以及全力投資任何有機會獲利的商品，經驗值的累積和時機的得宜，使得我得以在財富的自由方面較同期的友人提早達陣。這幾年資訊更是爆炸，所以如果有心的話，其實無論是書籍、進修課程、影音網站皆很容易取得。

台股的內部結構也改變了，好壞產業和企業的獲利和股價也有天壤之別，我還是判斷半導體產業，5G和相關題材仍然是持續熱門發展，倒是原物料傳統產業目前面臨的環境仍是很艱困，所以在投資方面也要留意，而非指數上漲就可以雨露均霑，選錯股也不會賺到錢的。

因此所謂的定存概念股或存股的投資是沒有問題，不過標的已經大幅改變了，像是霸主通路統一超2912，晶圓代工龍頭台積電2330，日用品美妝連鎖店寶雅5904，汽車獲利王2207和泰車，小黃龍頭台灣大車隊2640，飯店獲利王晶華酒店2707，則是已然取代以往的台塑集團、中鋼，台玻、台泥了。以上參考之。

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