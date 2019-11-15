四大高價股 內外資挺
台股進入法說會旺季，樺漢（6414）、可成等高價電子股展望報喜，內外資法人最新看法進一步拉抬目標價，包括摩根士丹利發布IPC報告，雙雙調升研華、樺漢兩大指標股；另外可成、同欣電繼部分法人喊買，最新也獲得花旗和投顧上調目標價。
台股昨（15）日受到美中談判消息激勵，早盤飆漲百點，四大高價股因利多助陣，股價全面勁揚，尤以樺漢飆上漲停，人氣強勢噴發。
摩根士丹利出具近60頁的中型報告，預測IPC族群迎接物聯網爆發時代，未來五到十年IPC潛在市場規模將複合成長10%，台廠中樺漢、研華將是第一、第二受惠股。
摩根士丹利證券科技產業分析師吳昱叡表示，IPC產業由於產品客製化，少量多樣且應用廣，過去五年IPC族群穩成長，大廠表現又比小廠優。同樣近五年，樺漢營收複合成長20%，研華也超過10%。
吳昱叡指出，隨AI、物聯網和5G崛起，IPC市場將在未來迎接黃金十年，樺漢具備集團優勢，獲利潛力大但評價較低，將展現更大潛力。大摩針對樺漢一口氣發布2020-2030年的獲利預測，預期從16億元躍升到45億元，其中明年推算的每股純益（EPS）達20元。
研華全球IPC市占逾五分之一，大摩看好研華不斷拓展事業和解決方案的能力，今、明、後年預估EPS由10元成長到13元。
吳昱叡說，今年以來研華股價雖大漲50%，但市場仍低估長線表現，評價將進一步提升。
可成預期谷底已過，花旗繼翻多鴻海，最新報告再「跳評」喊買可成。花旗指出，可成預估第4季毛利率增至30%，緊接著iPhone SE2、5G iPhone接力拉貨，基本面有強力改善證據；預期可成逐步顯現5G等效益，EPS重返30元。
Aletheia資本科技產業分析師呂家霖指出，可成業績彈力可能比預期高，管理層提到將拓展車電市場，第一個計畫明年上半年就啟動，將推進長線爆發力。
同欣電則獲本土大型投顧喊出雙利多，包括多鏡頭帶動影像感測器需求、以及醫用超音波感測器、低軌道衛星和影像感測器躍居明年引擎，將明年預估EPS上調到6.6元，評級升上「買進」。
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