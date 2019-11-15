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元大未來通訊、新光Shiller CAPE ETF 19日掛牌

2019-11-15 18:38經濟日報 記者趙于萱／即時報導

ETF市場再添新兵，證交所表示，元大投信發行的「元大全球未來通訊」（00861），以及新光投信發行的「新光Shiller CAPE」（00866） ，將雙雙於下周二（19日）掛牌集中市場。

元大全球未來通訊ETF主要追蹤「ICE FactSet全球未來通訊指數」，由ICE Data Indices, LLC編制，投資已開發市場及新興市場國家中，滿足未來通訊供應鏈且未來通訊相關業務營收比重占總營收50%以上的企業，成分股計48檔。

新光Shiller CAPE ETF則追蹤「Shiller Barclays CAPE®美國產業價值投資指數」，由BARCLAYS BANK PLC編制，從美國11大產業中，篩選四個產業指數，以市值加權法計算權重，綜合反映美國主要產業表現，成分股計192檔。

證交所表示，包含上述兩檔ETF，集中市場掛牌上市ETF將達到123檔，呼籲投資人進場前詳閱公開說明書。

ETF元大投信證交所

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