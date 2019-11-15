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證交所：奕智博停止交易、新世紀取消分盤

2019-11-15 18:34經濟日報 記者趙于萱／即時報導

證交所今（15）日公告上市公司形式審閱結果，奕智博（5259）因財報逾期公告，將自11月19日起停止買賣；首利、誠創、茂林改採全額交割；力特併案列為全額交割；瑞利採全額交割並採分盤交易；另外新世紀取消分盤交易，但仍採全額交割。

證交所指出，奕智博由於未依法令期限申報第3季財報，先前經主管機關通知更正或重編107年度及相關期間財報也逾期處理，因此公告19日起停止買賣。

其次，首利和誠創近一季財報的淨值已低於股本之二分之一，茂林第3季財報則未能取得採權益法之投資-頎茂光電之108年1月1日至9月30日財報，導致會計師出具保留結論報告，故證交所將三家公司首次改採全額交割。

力特光電由於會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性之核閱報告，併案採全額交割。瑞利業經採行全額交割，因近一季財報淨值低於股本之十分之三，故併採全額交割及分盤交易。

至於新世紀光電財報淨值恢復致股本十分之三以上，但未符合取消全額交割條件，因此僅取消分盤交易。

全額交割財報證交所

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