證交所：奕智博停止交易、新世紀取消分盤

2019-11-15 18:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ／即時報導



證交所今（15）日公告上市公司形式審閱結果，奕智博（5259）因財報逾期公告，將自11月19日起停止買賣；首利、誠創、茂林改採全額交割；力特併案列為全額交割；瑞利採全額交割並採分盤交易；另外新世紀取消分盤交易，但仍採全額交割。

證交所指出，奕智博由於未依法令期限申報第3季財報，先前經主管機關通知更正或重編107年度及相關期間財報也逾期處理，因此公告19日起停止買賣。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

其次，首利和誠創近一季財報的淨值已低於股本之二分之一，茂林第3季財報則未能取得採權益法之投資-頎茂光電之108年1月1日至9月30日財報，導致會計師出具保留結論報告，故證交所將三家公司首次改採全額交割。

力特光電由於會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性之核閱報告，併案採全額交割。瑞利業經採行全額交割，因近一季財報淨值低於股本之十分之三，故併採全額交割及分盤交易。

至於新世紀光電財報淨值恢復致股本十分之三以上，但未符合取消全額交割條件，因此僅取消分盤交易。