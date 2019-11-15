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台股上漲75點收11,525點 守住5日線

2019-11-15 15:27經濟日報 記者廖賢龍／即時報導

台股今（15）日開盤走高，站上11,500關卡，即在高檔整理。終場收盤指數11,525.6點，上漲75.18點，成交量億1,302.03億元，多頭守住5日均線，全周下跌53.94點，周K線拉出帶下影線的黑K棒。

白宮經濟顧問庫德洛指出，美中第一階段貿易協議談判「逼近終點」，受到訊息激勵，今日亞股盤中紛紛走揚，台股盤中一度揚近100點，重登11,500關，收復5日均線。

台股由蘋概三王領軍，漲幅在1%之內，權值股中由可成領漲，5G手機充滿機會，帶動股價盤中漲逾7.9%。

群創、聯發科也有超過3%的漲幅，南亞科、友達上漲2%，亞泥、和泰車、光寶科、華碩、統一超、中租-KY則在1%以上；而被動元件廠國巨股價漲多休息、寶成股價則呈現利多不漲，回測月線。

另外，IC設計股世芯-KY受惠基本面帶動，漲停價來到234.5元，股價再創掛牌以來的歷史新高，表現亮眼；原相受惠任天堂、TWS等題材帶動，股價上漲超過9%。

金融股中的中信金股價在今日盤中也創下波段新高，來到22.35元；國泰金累計前十個月稅後純益達562.8億元，超越去年全年獲利518億元，盤中股價也走揚約1%。

國泰證期顧問經理蔡明翰指出，台股震盪，考量目前位階偏高，加上外資本周結束連買的動作，投資人可選股可聚焦低基期、低本益比、低股價淨值比且有外資買超保護的個股，進行著墨。台新投顧副總黃文清說，台股轉趨高檔震盪，投資人可朝向低基期，且業績面具有成長動能，明年展望正向股，進行布局。

台股國泰金外資

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