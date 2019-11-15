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台積電回神領攻台股收漲75.18點 三大法人買超48.26億

2019-11-15 15:10經濟日報 記者楊伶雯／即時報導

台股今（15）日開高，蘋概三王齊揚，台積電（2330）回神，領軍權值股、高價股上攻，指數收復11,500點，一度衝達11,552.25點，終場以11,525.6點作收，上漲75.18點，成交量1,302.03億元，站上5日線，周指數下跌53.94點，周跌幅0.47%，終止連四紅；三大法人買超48.26億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超42.58億元，投信買超3.78億元，自營商買超（合計）1.88億元，其中自營商（自行買賣）買超3.41億元，自營商（避險）賣超1.52億元。

台股早盤以11,485.46點開高，台積電、鴻海、大立光走高，帶動高價股包括信驊、譜瑞-KY、聯發科的漲勢，金融股小漲，早盤一度上漲逾百點，終場則是收在11,525.6點，漲幅0.66%。

自營商台積電

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