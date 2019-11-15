欣興Q3獲利優 美系外資一口氣由賣出調高到買進評等
2019-11-15 12:01
經濟日報 記者楊伶雯
／即時報導
欣興（3037）第3季稅後純益12.61 億元，創32季來新高，每股純益0.87元，獲利表現優於預期，美系外資跳級調高評等，一口氣由原先的賣出調高至買進，目標價由33.5元大幅調高到60元，預估股價上漲空間達24.7%；外資認諎，欣興今（15）日股價開高走高，盤中創2011年8月以來的波段高點價位。
欣興第3季營收229.49億元，毛利率15.36%，季增2.16個百分點，年增1.26個百分點，稅後純益12.61億元，創32 季來新高，每股純益0.87元；累計前三季營收599.63億元，毛利率13.48%，年增3.92個百分點，稅後純益21.8億元，年增 1.28 倍，每股純益 1.5 元。
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欣興第3季獲利優於預期，美系外資最新報告表示，受惠於產品組合改善，推升單季毛利率創下2012年以來新高，看好營收仍有成長空間，預估欣興2020年、2021年營收將分別成長10%、7%，預估每股盈餘3元、3.3元，分別成長27%、54% 。
美系外資指出，看好在獲利率提升、ABF產品組合改善、HDI動能強勁等因素的挹注，決定調高欣興投資評等及目標價，由原先的賣出翻升至買進，目標價由33.5元大幅調高到60元；欣興今日以48.9元開高，一度衝達50.3元，創下8年多來波段新高，盤中漲幅3.11%。
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