美中貿易協議「逼近終點」 台股盤中站回5日均線

2019-11-15 11:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 高瑜君 ／即時報導



白宮經濟顧問庫德洛指出，美中就第一階段貿易協議的談判「逼近終點」，受到訊息激勵，今（15）日亞股盤中紛紛走揚，台股走揚約70點，盤中站回5日均線。

法人認為，由於美股中期多方看待，台股技術面也呈現完全多頭排列，加上外資仍是偏多，內資業績鎖碼操作，台股仍可偏多操作。

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美股標普500指數14日再刷歷史新高紀錄，受益於房地產與材料類股跑贏大盤；不過由於思科拖累科技板塊，沃爾瑪意外收低，造成美股三大指數收跌。

亞股受到消息面帶動，普遍呈現止跌反彈，今日韓股漲幅超過1%，台股、日經指數漲幅在0.5%以上，而中國早上公布兩大經濟數據：10月規模以上工業增加值年增4.7%，增速比9月下滑1.1個百分點；社會消費品零售總額年增7.2%，創六個月新低，雙雙低於市場預期，連帶影響陸股早盤疲軟，不過在利多消息帶動下，也只由黑翻紅。

另外，近期跌勢較重的港股，今日也止跌反彈，上漲近百點。

台股由蘋概三王領軍，漲幅在1%內，權值股中由可成領漲，公司指出最壞時間已過，毛利率將回升到逾30%，加上5G手機充滿機會，帶動股價漲逾6%，群創、聯發科也有超過3%的漲幅，南亞科、友達上漲2%，亞泥、和泰車、光寶科、華碩、統一超、中租-KY則在1%以上；而被動元件廠國巨股價漲多休息、寶成股價則呈現利多不漲，回測月線。

另外，IC設計股世芯-KY受惠基本面帶動，漲停價來到234.5元，股價再創掛牌以來的歷史新高，表現亮眼；原相受惠任天堂、TWS等題材帶動，股價上漲超過8%。