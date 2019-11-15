外資連24天買超逾60萬張 鴻海本波漲幅逾二成
2019-11-15 10:29
經濟日報 記者楊伶雯
／即時報導
鴻海（2317）第3季毛利率、營益率、淨利率「三率三升」，每股純益2.21元，累計前三季每股純益4.87元，外資目標價上看120元，外資連續買超24個交易日，合計買超60萬3,101張，股價從10月初反彈走高，本波漲幅達26%，今（15）日開高重回5日線，力守90元關卡企圖強烈，鴻家軍也是上漲居多。
鴻海第3季毛利率6%、營益率2.4%、淨利率2.2%，稅後純益306.64億元，創近三年同期最高，季增八成，年增23.3%，每股純益2.21元，累計前三季歸屬母公司稅後純益675.42億元，年增1.65％，為近三年同期最佳，每股純益4.87元。
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董事長劉揚偉表示，第4季營運將優於第3季，未來三至五年毛利率拚10%。
鴻海季報交出好成績，外資昨日買超40,615張，合計連續24日買超逾60萬張，外資目標價也喊到120元，今日以90.7元開高，一度拉升至90.8元，重新站上90元關卡及5日線之上，盤中漲幅0.55%，鴻海從10月一路走高至今日高點，漲幅逾26%。
鴻家軍連日來也是上漲居多，亞太電在連續兩根漲停板之後，今日開盤仍以漲停開出，盤中打開，漲幅5%；將回台投資700億元的群創今日也是強漲表現，盤中漲幅4.94%；另外，樺漢、乙盛-KY。
天鈺、台通、瑞祺電通、訊芯-KY、GIS-KY等股也有逾1~4%的漲幅。
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