蘋概三王領軍 台股開盤上漲35點

2019-11-15 09:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ／即時報導



台股今（15）日開盤指數11,485.46點，上漲35.04點，台積電（2330）開盤漲2元至305.5元；鴻海開盤上揚至90.5元、漲幅超過1%；大立光開盤後的漲幅也有1.3%。

美股漲多後，呈現窄福波動，收盤四大指數收盤漲跌互見，僅有標普再創波段新高，整體漲跌幅度介於-0.30~+0.08%；美光、AMD漲幅超過1%表現最佳，Apple下跌0.67%、台積電ADR下跌0.76%，思科因財報表現不佳，重挫7.33%。

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日盛投顧表示，目前台股連續拉回整理多日，預期在月線附近應獲得較有利支撐。個股操作若連續爆量，而上漲無力，則可適度拔檔。

5G、半導體、IC設計、資產內需等族群長期趨勢佳，如拉回不破支撐，可酌量布局。