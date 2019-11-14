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法人高持股族 抗震

2019-11-14 20:23經濟日報 記者王皓正／台北即時報導

台股昨（14）日震盪收黑，指數回測月線支撐；現階段因國際資本市場震盪劇烈，台股多空持續交戰，但漢唐（2404）、台表科、中租-KY等法人高持股優質族群，因獲買盤進駐，股價走勢相對抗震。

美股道瓊與S&P 500指數周三創高，激勵台股昨天由電子三雄領軍，同步開高，惟權值股表現疲弱，指數開高震盪走低，終場跌17點，收11,450點，5日線得而復失。

觀察三大法人買賣動態，昨天自營商賣超7.5億元，投信買超1.91億元，外資買超43.02億元，三大法人合計買超37.43億元。

台新投顧副總黃文清表示，近期指數震盪整理尋求月線支撐，由於第3季財報已全數公布，後市選股方面可多留意法人持股增減變化類股，進行汰弱留強。

展望後市，類股輪動快速，投資人除以基本面與法人買超選股，也要留意盤中類股輪動狀況，做短線進出參考。

短線而言，美股及亞股走勢仍是觀察重點，但月底前重量級法說會的市場反應，也是行情指標。操作上，部分法人持股比率高且基本面佳個股，因獲法人買盤進駐，後續走勢值得留意。 

統計目前法人持股三成以上、且今年前十月營收較去年同期成長逾一成的上市櫃個股，計有13檔，已獲法人買盤逢低進場，主要分布在IC設計、PCB、零組件、儀器設備工程等電子股，以及生技、百貨等傳產族群。

法人持股比率方面，以中租-KY的79.3%最高，麗豐-KY 70.1%、聯詠66%較高；另外，致伸、旭隼、穩懋、研華、台表科、神盾、寶雅等，法人持股均超過三成五。

觀察今年前十月營收，以漢唐年增46.7%最佳，台表科年增28.6%、致伸年增21%；其他今年前十月營收年增超過一成個股，還包括聯詠、神盾、穩懋、中租-KY、麗豐-KY、永豐金、嘉澤、旭隼等。

日盛投顧總經理鍾國忠指出，這些法人高持股族群，營收成長性普遍穩健，加上短線股價回檔後，已吸引法人的價值型買盤逢低進場，一旦台股反攻，這些個股走勢有機會突圍而出。

整體而言，台股漲多後回檔，指數位置仍處11月4日多方缺口之上，多頭架構仍在，隨月線上揚至11,409點，技術面修正趨於滿足，後市多空即將面臨表態，操作上仍應以法人青睞個股為首選。

台股個股

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