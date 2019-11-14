法人高持股族 抗震

2019-11-14 20:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王皓正 ／台北即時報導



台股昨（14）日震盪收黑，指數回測月線支撐；現階段因國際資本市場震盪劇烈，台股多空持續交戰，但漢唐（2404）、台表科、中租-KY等法人高持股優質族群，因獲買盤進駐，股價走勢相對抗震。

美股道瓊與S&P 500指數周三創高，激勵台股昨天由電子三雄領軍，同步開高，惟權值股表現疲弱，指數開高震盪走低，終場跌17點，收11,450點，5日線得而復失。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

觀察三大法人買賣動態，昨天自營商賣超7.5億元，投信買超1.91億元，外資買超43.02億元，三大法人合計買超37.43億元。

台新投顧副總黃文清表示，近期指數震盪整理尋求月線支撐，由於第3季財報已全數公布，後市選股方面可多留意法人持股增減變化類股，進行汰弱留強。

展望後市，類股輪動快速，投資人除以基本面與法人買超選股，也要留意盤中類股輪動狀況，做短線進出參考。

短線而言，美股及亞股走勢仍是觀察重點，但月底前重量級法說會的市場反應，也是行情指標。操作上，部分法人持股比率高且基本面佳個股，因獲法人買盤進駐，後續走勢值得留意。

統計目前法人持股三成以上、且今年前十月營收較去年同期成長逾一成的上市櫃個股，計有13檔，已獲法人買盤逢低進場，主要分布在IC設計、PCB、零組件、儀器設備工程等電子股，以及生技、百貨等傳產族群。

法人持股比率方面，以中租-KY的79.3%最高，麗豐-KY 70.1%、聯詠66%較高；另外，致伸、旭隼、穩懋、研華、台表科、神盾、寶雅等，法人持股均超過三成五。

觀察今年前十月營收，以漢唐年增46.7%最佳，台表科年增28.6%、致伸年增21%；其他今年前十月營收年增超過一成個股，還包括聯詠、神盾、穩懋、中租-KY、麗豐-KY、永豐金、嘉澤、旭隼等。

日盛投顧總經理鍾國忠指出，這些法人高持股族群，營收成長性普遍穩健，加上短線股價回檔後，已吸引法人的價值型買盤逢低進場，一旦台股反攻，這些個股走勢有機會突圍而出。

整體而言，台股漲多後回檔，指數位置仍處11月4日多方缺口之上，多頭架構仍在，隨月線上揚至11,409點，技術面修正趨於滿足，後市多空即將面臨表態，操作上仍應以法人青睞個股為首選。