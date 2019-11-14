80萬股民瘋買ETF！十大商品最熱門

2019-11-14 16:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ／台北即時報導



台灣ETF加速成長，今年受到主管機關推動、存股觀念興盛，ETF規模向上，受益人也大幅增加。最新統計，台灣ETF受益人已經突破80萬人，創新高，若以有交易戶數約160萬人推算，等於每兩個交易台股的投資人，就有一個買ETF！

當中，投資人最愛的十大熱門ETF，包括元大高股息（0056）、元大台灣50、元大台灣50反1、元大台灣ESG永續、元大滬深300正2、富邦上証180、富邦公司治理100、國泰中國A50、元大寶滬深、以及富邦深100。

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台灣ETF近年加速成長，2017年總規模不過3,499億元，2018年倍增到7,392億元後，2019年再升抵1.5兆元。

期間ETF受益人也快速增加，投信投顧公會統計，2017年ETF的受益人約43.3萬人，2018年底64萬人，到今年10月，首度衝破80萬人，分別有21萬、15萬人的成長，表現突出。

上述統計包含一般型ETF，受益人從2017年底的39萬人，成長到67萬人，另外是投資期貨的期貨信託型ETF，受益人也從3.6萬人增加到12.7萬人，顯示一般型或波動型的期信類ETF，都受到關注。

若從單月變化看，10月ETF受益人衝破80萬人，又和股息類的ETF關係較大。與9月比較，受益人增加最多是10月除息的元大高股息，激增3.9萬人，其次陸股的中信中國50增加4,695人，第三是台股的富邦台灣優質高息增1,946人，第四的元大台灣ESG永續、第五的富邦公司治理，也都是股息ETF，增加1,500-2,000人不等。

整體10月ETF受益人共增加6.4萬人，創單月新高，全體受益人80萬人，也是新高。

若以受益人排行，則十大熱門ETF包括元大高股息、元大台灣50等，台股和陸股類ETF各占一半，而台股類ETF光是元大高股息，受益人就多達15萬人，遠比下其他ETF，另元大台灣50也有9.1萬人，足見國人對股息、可創造現金流的工具更加重視。

就受益人創新高的ETF來看，目前元大高股息受益人15萬人，也是新高代表，元大台灣ESG永續有3.6萬名受益人、富邦公司治理1.9萬人、富邦上証正2 1.1萬人、富邦美國特別股1萬人、中信中國50 9,278人、富邦台灣優質高息6,860人、元大美債20年6,141人，也都創新高。