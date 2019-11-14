台股添新千金、股后換人 矽力飆上1,015元歷史天價
台股今（14）日再添一檔千金股，除了股王大立光收在4,470元之外，股后正式易位，矽力-KY（6415）擠下精測，躍居新千金股，終場收在1,015元，上漲51元，創下歷史新天價，成交1,155張，統計11月以來漲幅18.3%，市值增達923.7億元；統計目前台股500元以上高價股則有九檔，三大法人11月以來買超居多。
矽力累計前三季每股純益18.29元，11月以來外資、投信買超居多，推升股價一路走高，今日以970元開高，終場收在1,015元的歷史高點，上漲51元，漲幅5.29%，成交1,155張，成為新千金股，拉開與精測的距離，奪下股后封號。
IC設計股第3季財報陸續公布，多檔高價股獲利表現優，譜瑞-KY累計前三季每股純益23.58元，蟬聯IC設計股每股獲利王，矽力前三季每股純益18.29元居亞軍；矽力與精測競逐股后，今日分出高下，股價開高整理後走高，同時也帶動高價IC設計股祥碩、信驊的漲勢，但是譜瑞則是收低。
台股出現新千金，統計股價逾500元的個股共有9檔，股王大立光以4,470元股價領先，矽力也站上千元，其後依序是精測、信驊、旭隼、譜瑞、和泰車、祥碩及緯穎，11月以來股價漲幅居冠的是矽力，漲幅達18.3%，其次則是祥碩，漲幅達9.8%，旭隼、和泰車分別上漲5.63%、5.58%，信驊漲幅4.89%。
台股今日以11,450.42點作收，下跌17.41點，成交量1,311.08億元；群益馬拉松基金經理人沈萬鈞指出，近期中美貿易談判氣氛轉趨樂觀，但是否在12月15日對3C消費性電子產品加徵15%關稅仍未定；FED維持預防性降息立場，寬鬆資金帶來充沛流動性為金融市場目前最大利多。
沈萬鈞表示，總經數據較為分歧，整體而言製造業PMI仍在修正過程，但零售消費與就業數據相對較佳，台灣則因政策獎勵海外資金與台商回流、轉單效應，加上明年初總統大選，不論實質景氣面、企業資本投入、與金融市場投資氛圍較為正面、預期台股大盤指數可望盤堅挑戰新高。
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