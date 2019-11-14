鴻海紅翻黑台股收跌17.41點 三大法人買超37.43億

2019-11-14 15:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ／即時報導



台股示意圖。 報系資料照 分享 facebook

台股今(14)日開高，鴻海(2317)以紅盤開出，可惜盤中翻黑，大盤指數早盤雖一度企圖上攻，拉升至11,498.25點，但在權值股走弱，僅個股題材零星點火下，指數終場以11,450.42點作收，下跌17.41點，成交量1,311.08億元；三大法人買超37.43億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超43.02億元，投信買超1.91億元，自營商賣超（合計）7.49億元，其中自營商（自行買賣）賣超6.33億元，自營商（避險）賣超1.16億元。

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台股今日開高後一度拉高，但在股王大立光、權王台積電、鴻海都出現開高走低翻黑的情況下，指數一度下滑至11,424.77點，終場收在11,450.42點，跌幅0.15%。