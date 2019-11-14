營運拚逆轉勝 可成董座洪水樹：最壞時期已過去

2019-11-14 14:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳昱翔 ／即時報導



蘋果金屬機殼廠可成（2474）今（14）日召開線上法說會，董事長洪水樹指出，今年確實是非常挑戰的一年，但「最壞的時期已經過去」，不僅本季會較第3季持續成長，訂單能見度也已看到明年初，庫存消化也差不多了，估計接下來幾個季度的毛利率將回到30%以上的水準。

可成第3季財報出爐，單季稅後純益33.99億元，為今年單季最佳，季增24.5%，但比去年同期衰退48.2%，每股純益4.41元；前三季賺回一個股本，每股純益10.15元。

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可成第3季受惠蘋果新機上市，單季營收、獲利表現均較第2季顯著回升，但毛利率僅23.1%，季減0.04個百分點，並較去年同期的42.4%大幅衰退，顯示產品獲利能力仍有改善空間。

可成第3季營收278.17億元，季增73.2%，年增10.9%；前三季營收收596.95億元，年減9.8%，稅後純益78.23億元，年減62%，每股純益10.15元，雖獲利不如去年同期，但依舊賺逾一個股本。