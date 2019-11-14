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蘋概三王熄火 台股下跌17點收11,450

2019-11-14 13:53經濟日報 記者高瑜君／即時報導

在亞幣轉弱之下，造成資金流轉向，台股今（14）日早盤小幅上漲後，盤中由紅翻黑，終場下跌17.41點、跌幅0.15%，收在11,450.42點，成交量達1,311.08億元。

法人認為，在指數震盪之際，選股可朝低基期方向進行，搭配具有基本面有成長動能、法人買超保護，可擇優布局。

美股開低走高，道瓊與標普500指數由黑翻紅，收盤再次創下歷史新高。

今日亞股並未跟隨美股走強，反而普遍呈現弱勢，主要受到亞幣轉貶影響，恆生指數受到警民衝突升溫影響，繼昨日大跌後，再跌逾200點，率先跌破月線，寄望可以在季線附近尋求支撐，引領亞股信心。

觀察今日盤面表現，蘋概三王熄火，而亞太電（3682）受惠鴻海參與亞太電現金增資私募普通股，投資100億元，股價連續兩日拉漲停，早盤飆上漲停7.6元鎖死，仍有逾7.9萬張掛漲停價等買。

另一方面，被動元件龍頭股國巨持續受惠併購題材，股價續強，走揚超過5.15%，不過淪為各股表現；且櫃買指數持續弱勢，回測季線，中小型股獲利回吐，壓力重重。

國泰證期顧問經理蔡明翰指出，台股震盪，由於新台幣自9月起強勢升值，儘管過程中有短線整理但都沒有跌破月線，而昨日外資連22買暫告終，今日新台幣回測月線，使資金流轉向反轉。

持續關注近三日變化，若在此期間能夠有效站回，有利於台股走勢；反之，若趨勢確立形成，台股將可能回測月線。

台股

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