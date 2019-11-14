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鴻海領軍攻5G 建漢、亞太電亮燈漲停

2019-11-14 13:19經濟日報 記者楊伶雯／即時報導

鴻海集團力挺亞太電現增，宣示搶占5G龐大商機的強烈企圖，今（14）日激勵鴻家軍漲勢，建漢（3062）、亞太電強勢亮燈漲停，台揚、台通等股漲勢也強。

鴻海與子公司鴻揚創投將以每股10元，認購亞太電以私募的方式辦理現金增資發行普通股，共計10億股，合計100億元，增資完成後，鴻海集團持股比將從19.7%提高到40.74%。

鴻海表示，未來將攜手亞太電參與5G頻譜競標，並持續進行行動寬頻之設備建置；規劃明年1月開始，2年內完成行動寬頻業務投資計畫；另外未來鴻海將與亞太電共同發展5G生態系應用，落實集團深耕8K+5G、AI、智慧製造、智慧醫療等各種應用的佈局。

鴻海集團佈局8K+5G，鴻家軍積極搶食5G商機，除了亞太電之外，建漢、台揚也居重要關鍵， 兩家公司在5G相關應用的佈局上，包含基地台關鍵零組件RRH到小型基地台、家用閘道器、8K、5G智慧家庭影音設備產品等。

建漢積極搶進物聯網NB-IoT、5G、低軌衛星等商機，今日在買盤湧進下，股價開高走高，以17.45元開出後一路拉升至漲停19元，盤中漲停買單逾2,000張，股價收復月線；亞太電也是強漲攻勢，以7.1元開高後直衝漲停7.6元鎖死，拉出第2根漲停；另外，台揚、台通也上漲表態。

5G鴻海

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