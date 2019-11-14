美時：Q4營收表現是全年最好的一季

2019-11-14 13:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ／即時報導



特殊學名藥廠美時化學（1795）今（14）日公布，受惠於外銷與亞洲雙引擎產品加持，前三季每股盈餘達歷史新高新台幣2.17元。

美時表示，持續看好戒癮含片與銷往歐洲的抗癌藥Lenalidomide、Gefitinib及Vinorelbine銷售，第4季營收表現，會是今年最好的一季，明年這些藥品還會持續發酵，挹注會更顯注。

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美時旗下戒癮含片等藥已經大量授權，授權包括130多個國家，這個部分的權利金會陸續加入；其中，血癌藥效益已經開始發酵占營收3%、占外銷15%，中歐、東歐今年開始賣，有些自已銷售、有些收權利金，這個藥成長潛力會比戒癮藥成長更驚人。

美時公佈2019年第3財報，受惠多項外銷產品陸續上市，包括銷往美國的戒癮含片與銷往歐洲的抗癌藥Lenalidomide、Gefitinib及Vinorelbine，產品組合轉佳，單季營收達新台幣19.7億，年增24.6%，毛利率亦微幅改善至52.3%，營業利益為歷年次高，達2.9億。

今年前三季營收達60.5億，年增28.5%，每股盈餘為2.17元，較去年增加近18倍。

美時表示，第3季的營業費用與過去幾個季度相比偏高，主要是到推銷活動、新品上市相對應的無形資產攤提以及韓國新劑型新藥資本化階段延後所致，惟韓國子公司的所得稅減免降低營業費用對淨利的影響，整體而言，公司樂見營收穩健成長、營運槓桿效益浮現，截至第3季底，現金、約當現金與限制現金為20.9億元。

美時以外銷與亞洲雙軌並行的策略拓展業務，因產品策略發酵，在產業逆風時尚能持續快速成長。亞太區業務於第3季微幅季增，主係受惠代客臨床試驗業務以及亞洲新上市產品如骨鬆藥品EvistaR業績增長。