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敦吉明年首季確定優於今年 股價寫近17個月新高

2019-11-14 12:12經濟日報 記者張瑞益／即時報導

半導體通路商敦吉（2459）13日舉行法說會，董事長鍾正宏表示，今年第3季營運比預期意外的好，下半年營運在製造部門帶動下，也將明顯優於上半年表現，目前看來不僅第4季會優於去年同期表現，且明年第1季也將於今年首季水準，受此激勵，股價今（14）日創下波段新高。

受到今年下半年營運成長，且看好明年第1季業績將優於今年首季表現，近日敦吉股價緩步走高，今日盤中股價更持續上攻，盤中上漲約4%，高點來到41.85元，不僅是本波段新高，同時也是去年6月以來，近17個月的股價新高水準。

受惠第3季手機大廠拉貨明顯加溫的帶動，敦吉第3季稅後純益達1.44億元，單季每股稅後純益來到1.36元，累計今年前三季稅後純益為3.16億元，前三季每股稅純益達2.98元。

鍾正宏表示，今年第3季營運表現明顯優於預期，雖然單季每股稅後純益較去年同期的1.47元為低，但這主要是受子公司匯回股利影響，若還原該部分的影響數0.21元，實際上獲利不遜於去年。

鍾正宏也進一步指出，美中貿易戰開打之後，半導體通路商多少會受到衝擊，敦吉今年營收也因此減少，不過，因製造事業群獲利比重大幅增加並升破七成，且由於目前製造部門毛利率已衝上三成水準，對獲利貢獻有明顯的支撐效果，整體而言，在下半年營運明顯上升之下，公司對今年業績表現仍持續樂觀看法。

展望後市，製造部門及驗證部門仍是敦吉的獲利重心，其中，製造部門佔目前敦吉的獲利比重更維持到七成上下，該公司表示，隨著未來全球智慧手機的發展趨勢來看，鏡頭的搭載數持續增加，產品的製造難度也提升，對敦吉相對有利，目前明年的部分產品模具已完成，後年的模具更已在研發中，公司對中長期製造部門出貨成長相當樂觀。

此外，連接器和音圈馬達（VCM）精密塑膠零件、音圈馬達載體繞線等產品業績持續看好；另外，目前真無線藍芽耳機（TWS）所用的塑膠件每月供貨達到360萬套，且相關訂單已看到明年。

智慧手機半導體

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