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Mini LED續熱 法人建議分批布局龍頭股

2019-11-14 12:03經濟日報 記者高瑜君／即時報導

台股轉為高檔震盪，今（14）日盤面表現較有族群性的在LED廠上，受惠明年Mini LED應用可望大幅成長，龍頭股晶電（2448）股價續強，走揚近9%，億光、榮創、光磊、隆達等漲幅也在3~7%間不等，表現亮眼。法人建議，操作上以分批布局龍頭股為宜。

LED族群逆勢走強，受到市場看好未來Mini LED對台廠營運效益可望明顯增加的激勵，近期市場買盤關注LED股中布局Mini LED個股。

晶電股價今日創下今年新高，來到32.65元，站穩所有均線支撐。晶電自去年就開始推出Mini LED產品，隨著需求量將增加，預估今年下半年可望有更顯著成長，法人估計，今年全年整體Mini LED占晶電藍光產能達5至10%，且為提供客戶模組解決方案。

億光今日股價最高來到31.85元，創下波段新高，持續朝向前波高點31.95元邁進，近期外資法人也積極買超布局推升股價上漲。億光Mini LED則是鎖定車用市場，

國泰證期顧問經理蔡明翰指出，LED族群因獲利不佳、供過於求現象，沉寂一段時間後，後在跨入新領域Mini LED之下，出現明顯改善，且此族群還有一個重要誘因在於低基期、低股價淨值比，帶動近期股價表現明顯轉強。

在操作上，建議投資人布局大型龍頭股，由於Mini LED需要較高的技術能力，並非每一家LED廠都有涉足，因此預期LED產業回朝向強者恆強的走勢，建議投資人布局強勢股、且有法人買超保護，分批操作。

LED晶電億光

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