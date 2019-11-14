數字前三季賺逾1股本 對後市審慎樂觀
2019-11-14 11:22
經濟日報 記者蔡銘仁
／即時報導
數字（5287）日前公告第3季財報，單季合併營收3.84億元，稅後淨利約1.67億元，每股純益（EPS）3.92元；累計今年前三季稅後純益4.59億元，較去年衰退4.97%，EPS為10.81元，有機會連續第九年賺逾一股本。
數字表示，第3季主要成長動能來自591房屋交易，第3季營收年增11%，全台新建案第3季總點閱數直逼2,600萬大關，雙創歷史新高。
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綜觀數字第3季各平台營收比重，591房屋交易營收占比60％，8591寶物交易營收占比23％，8891汽車交易營收占比8％，518人力銀行營收占比9％。目前全平台的總會員數已超過1,100萬人次。
數字持續開拓新成長引擎，宣布為迎接年底汽車交易高峰，汽車交易將推出中古車與新車購車活動，進一步提升交易熱度。
數字指出，8891今年邁入十周年，以擴增影音開箱、專業編輯與可信評測等服務內容，整合新車與中古車平台，月均瀏覽量已破1億，第3季淡季不淡，註冊會員數較前季逆勢雙位數成長。
展望全年，數字表示，591房屋、8591寶物及8891汽車交易等旗艦平台，將持續優化服務內容，提升會員黏著度，同時積極孵化100室內設計、結婚吧、小雞上工、香港8591等新平台，對中長期營運審慎樂觀。
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