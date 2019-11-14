台股震盪翻黑 鴻海獨撐大局

2019-11-14 11:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 高瑜君 ／即時報導



美股續創新高，不過在普遍亞幣轉弱之下，造成資金流轉向，台股今（14）日開盤小幅上漲後，盤中由紅翻黑，且櫃買指數仍壓在短期均線之下。

法人認為，在指數震盪之際，選股可朝低基期方向進行，搭配具有基本面有成長動能、法人買超保護，可擇優布局。

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美股開低走高，受惠迪士尼股價大漲，且蘋果穩步走高的帶動下，道瓊與標普500指數由黑翻紅，收盤再次創下歷史新高。

不過今日亞股表線並未跟隨美股走強，反而普遍弱勢，主要受到亞幣轉貶影響，恆生指數受到警民衝突升溫影響，繼昨日大跌後，再跌百點，率先跌破月線，寄望可以在季線附近尋求支撐，引領亞股信心；台股、上証、深証、日經則是呈現平盤附近震盪反覆。

觀察今日盤面表現，蘋概三王盤中台積電、大立光翻黑，僅剩鴻海獨撐大局，而亞太電受惠鴻海參與亞太電現金增資私募普通股，投資100億元，股價連續兩日拉漲停，早盤飆上漲停7.6元鎖死，仍有逾8.5萬張掛漲停價等買。

另一方面，被動元件龍頭股國巨持續受惠併購題材，股價續強，走揚超過5%，不過淪為各股表現；且櫃買指數持續弱勢，回測季線，中小型股獲利回吐，壓力重重。

國泰證期顧問經理蔡明翰指出，台股震盪，由於新台幣自9月起強勢升值，儘管過程中有短線整理但都沒有跌破月線，而昨日外資連22買暫告終，今日新台幣回測月線，使資金流轉向反轉。持續關注近3日變化，若在此期間能夠有效站回，有利於台股走勢；反之，若趨勢確立形成，台股將可能回測月線。