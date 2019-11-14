鴻海法說會後外資看法轉分歧 股價一度跌破90元大關
鴻海（2317）第3季交出「三率三升」好成績，激勵單季每股盈餘（EPS）來到2.21元，惟第4季展望保守，對此，相比鴻海法說會前外資幾乎「一面倒」看好鴻海，法說會後看法轉趨多空分歧，目標價區間從112元至77元，導致今（14）日鴻海盤中一度翻黑、來到89.4元，跌破90元關卡，股價陷入震盪整理。
鴻海受惠iPhone 11系列熱銷，帶動第3季財報繳出好成績。單季營收1.39 兆元，季增20％、年增1％。稅後純益306.64億元，季增80％、年增23％。每股盈餘2.21元。
值得一提的是，鴻海第3季毛利率6％ 、營益率2.4％、淨利率 2.2％，與去年同期相比，皆呈現三率三升。
累計鴻海前三季歸屬母公司稅後純益675.42億元，年增1.7％，為近三年同期最佳，每股盈餘4.87元，優於去年同期的3.95元。
隨著獲利水準提升，鴻海董事長劉揚偉更在法說會上發出豪語，看好集團往電動車關鍵零組件、數位醫療、機器人等三大領域發展，可望在未來三至五年讓毛利率提升至10%。
相比鴻海法說會前外資幾乎「一面倒」看好鴻海，法說會後看法轉趨多空分歧。五大外資出示最新報告，其中亞系外資重申「買進」評等，目標價由105元調高至112元。
美系外資重申「中立」評等，目標價由86元調高至95元；日系外資重申「買進」評等，目標價維持107元；另一家美系外資重申「加碼」評等，目標價維持110元；歐系外資重申「中立」評等，目標價維持77元。
亞系外資指出，鴻海將受惠明年iPhone超級週期，而子公司富智康（FIH）營運改善，市場正向氛圍有望延續到明年;歐系外資則以第4季展望低於預期為由，對鴻海後市保守看待。
展望第4季，鴻海認為本季營運可望優於第3季，惟去年iPhone銷售高峰落在第4季，在基期墊高之下，年對年比較將衰退。而從2019整年度來看，營收、獲利也將較2018年走弱。
從產品線來看，第4季智慧手機等消費暨智能產品預計季增15% 以上、伺服器、網通等企業產品則季增10%，惟電腦等運算產品估持平，連接器等元件及其他也估持平，整體營運可望較第3季成長。
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