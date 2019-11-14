IC設計獲利王出爐！譜瑞蟬聯冠軍 瑞昱成長幅度最大

2019-11-14 11:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張家瑋 ／即時報導



第3季財報陸續公布完畢，IC設計前三季獲利王出爐，譜瑞-KY（4966）受惠於高速傳輸強勁成長，以每股盈餘23.58元再度蟬聯獲利王寶座，矽力-KY則以每股盈餘18.29元位居第二；獲利成長幅度最大則是瑞昱前三季獲利較去年同期大增58%；IC設計龍頭聯發科則穩居第五，今年毛利率及獲利均有顯著成長。

前十大獲利排行中，僅神盾及昂寶-KY獲利出現衰退。

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美中貿易戰從去年下半年延續至今，全球經濟景氣下行，受到客戶端需求觀望影響，IC設計整體表現較去年微幅衰退，然而獲利排名前十大多數仍逆勢成長，其中譜瑞第3季在旺季效應加持之下，高速傳輸及eDP產品均有顯著成長，主因客戶端擔心關稅問題而提前拉貨，而各產品之毛利率均有所提升，整體營運表現優於預期。

矽力則逐漸取代外商在中國市占率，陸續打入華為及筆電大廠等一線大廠供應鏈，地緣優勢為美中貿易戰受惠IC設計公司，今年在消費性電子、工業、資訊與網路通訊產品銷售均可望成長。

瑞昱前三季獲利增長最為強勁，第3季因PC／NB類產品旺季效益帶動，TV、乙太等備貨需求成長，另外，今年持續受惠於無線藍芽耳機熱潮，藍芽晶片出貨量大增，加上美中貿易戰助陣，客戶端因關稅問題提前拉貨，雖因低毛利產品TV及電腦周邊類產品出貨增加造成毛利率下滑，但整體不影響營收獲利成長。

IC設計龍頭聯發科第3季進入消費電子旺季，4G單晶片逐漸取回市占率，受到OPPO、小米、 Vivo 的中階或入門級機種採用，而中國電信營運商PON標案開始出貨，聯發科WiFi晶片出貨重回成長軌道，另外，聯發科今年在智慧音箱有極大成長，除了亞馬遜之外，阿里巴巴、谷歌、小米皆為聯發科客戶，營運恢復昔日成長動能。