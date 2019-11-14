新千金將誕生？外資喊矽力破1,000元
2019-11-14 11:07
經濟日報 記者趙于萱
／即時報導
矽力-KY（6415）公布第3季財報大好，13日股價一度超車精測上演「股后爭霸戰」，外資滙豐證券最新報告，肯定矽力成長性，將今、明、後年財測拉高，並將目標價從683元拉高到1,085元，升幅63%，成為率先將矽力目標價喊「破」千元的外資代表。
矽力第3季合併營收和營業利益都創高，歸屬母公司淨利雖受業外利益減少而下滑，但每股純益（EPS）6.54元，仍優於市場預期。
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滙豐證券科技產業分析師洪希民表示，矽力財報展現中國半導體去美化的可觀效益，受惠陸廠加速更替美國供應商，矽力市占有效提升，目前估計矽力在大陸電源管理IC（PMIC）的市占約1~2%，相對德儀達40%，未來潛力可期。
滙豐預期，矽力2021年市占有機會提升逐步成長到3.1%，相對2018年的1.6%將增加近倍。
另一方面，德儀10月時宣布，將與多數中國IC設計廠終止合作，滙豐認為，德儀實際做法可能先放棄小型和中型客戶，有利矽力搶市。
洪希民指出，德儀在大陸的潛在收入規模至少是矽力二、三倍，若德儀放棄部分市場，將讓矽力吃大補丸。滙豐據此將矽力明、後年的營收預測大幅上修14%、20%，換算2019~2021年EPS有機會挑戰24.75元、36.15元、45.5元。
目前市場對矽力今、明、後年的EPS平均預測，落在24元、28元、35元；滙豐預期高度樂觀，透露市場若跟進，矽力股價還會漲。
矽力今（14）日表現較淡，早盤漲2%在970~990元遊走，精測也在相近區間盤整，持續上演股后角力賽。
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