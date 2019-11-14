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鴻海力挺、亞太電首波私募增資百億 爆量漲停鎖死

2019-11-14 10:52經濟日報 記者楊伶雯／即時報導

亞太電信100億元私募案，由鴻海全數認購，表達大股東力挺決心，並聯手搶進5G市場...
亞太電信100億元私募案，由鴻海全數認購，表達大股東力挺決心，並聯手搶進5G市場。 本報系資料庫
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亞太電（3682）第一階段私募案，在鴻海力挺下順利增資100億元，將結合鴻海資源，全面啟動5G新佈局，消息激勵今（14）日股價強漲，拉出第2根漲停，早盤開高走高一路衝達7.6元鎖死，盤中就已爆出逾11.9萬張的成交量，逾8.5萬張漲停買單排隊等著買。

亞太電公告第一階段私募案，順利增資100億元，鴻海及其子公司為本次私募案的投資人，亞太電表示，已為5G第一波釋照及未來營運計畫備妥資金，未來將結合鴻海科技集團資源，持續強化5G核心競爭力，整合產業生態鏈夥伴，發展跨領域的創新垂直應用，正式宣告揮軍5G市場，搶攻5G商機。

亞太電指出，將全力參與5G第一波釋照競標，爭取最佳頻段、頻寬組合，未來頻譜的建設，將採高低頻、大小基站並進的策略，不排除透過共頻、共網、共建方式與策略夥伴進行合作，以最有效率方式，發揮最大效益，提供消費者最優質的5G服務。

亞太電強調，5G挾著超高速、巨量連結及超可靠低時延三大優勢，未來衍生的商機無限。鴻海集團轄下產業領域涵蓋基礎設施、電信平台及終端應用場域，亞太電在集團中扮演5G網路平台、技術發展、創新應用的角色，未來將攜手鴻海科技集團，串聯生態圈夥伴，整合 IoT應用解決方案，進行各項垂直應用，開發更多創新服務，搶攻5G商機。

亞太電今日延續昨日漲停作收的強勢，早盤以7.1元開高，在買盤進場下一路衝達漲停7.6元，拉出第2根漲停板，盤中漲停追價買單逾8.5萬張。

5G鴻海私募案

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