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三外資看鴻海 最高目標價升上112元

2019-11-14 09:57經濟日報 記者趙于萱／即時報導

鴻海（2317）第3季財報「三率三升」，法說會並喊出未來毛利率挑戰10%，滙豐、野村、摩根士丹利最新報告，共二家維持鴻海「買進」，樂觀派代表滙豐看好鴻海表現再提升，更進一步拉高目標價，由105元上調到112元，喊出市場新高價。

野村此次維持鴻海107元目標價，摩根士丹利則保持「中立」，目標價從86元升至95元。

滙豐證券科技產業分析師鄭德榮今年4月時喊買鴻海，當時他的理由包括iPhone銷量將回溫、子公司營運看好，以及iPhone 11升級有限有利良率提升。

鄭德榮說，迄今他看法不僅不變，而且機構紛紛上調預測，印證他觀點正確。由於2018~2019年iPhone將重演大循環，他認為「鴻海現在評價只修復到一半（halfway complete）」；要持續上漲不是問題。

他進一步表示，今年iPhone銷售上修，是市場既有預期太低，5G iPhone則是各界期待，這像極2016年iPhone銷售回升，緊接著2017年OLED iPhone啟動大熱賣；因此他預期，上一波循環將重演，屆時鴻海業績會更有爆發力。

相較下，鴻海看好長線毛利率，滙豐基於成果待觀察，並未評論太多，但比較該券商原有財測和鴻海的第3季財報，獲利應上修；其對鴻海最新今、明、後年的每股純益（EPS）預測，分別為8.5元、9.7元、10.17元。

野村首先肯定鴻海新團隊「說到做到」，在九人小組接班宣示政策更透明，集團很快就辦了兩場法說會。

野村證券科技產業分析師李佳伶指出，鴻海年底到明年「升」勢確立，管理層展望指出，第4季營收表現會比第3季好，同時明年受惠5G，鴻海旗下事業也將比今年好，評價可望持續走高。

摩根士丹利證券台灣區研究部主管施曉娟則分析，鴻海上一季財報確實令人驚艷，展望也很樂觀，但事業表現仍待觀察，鴻海目標是2023年前毛利率達陣10%，距離現在還很遠，他認為實際績顯現再布局更好。

大摩對鴻海今、明、後年EPS的預測，上調到8.01元、8.3元、8.88元，推算合理目標價提高到「9」字頭。

鴻海董事長劉揚偉13日主持法說會。報系資料照
鴻海董事長劉揚偉13日主持法說會。報系資料照
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