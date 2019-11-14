鴻海Q3三率三升、外資連23買 股價跳空開高
2019-11-14 09:31
經濟日報 記者楊伶雯
／即時報導
鴻海（2317）公布第3季毛利率、營益率、淨利率較前一季及去年同期都是「三率三升」，稅後純益306.64億元，創近三年同期最高，季增八成，年增23.3%，每股純益2.21元，累計前三季每股純益4.87元，董事長劉揚偉表示，第4季營運將優於第3季，未來三至五年毛利率拚10%；外資連續買超漲海23天，今（14）日跳空開高，蓄勢往前高邁進。
鴻海第3季毛利率6%、營益率2.4%、淨利率2.2%；累計前三季歸屬母公司稅後純益675.42億元，年增1.65％，為近三年同期最佳，每股純益4.87元；劉揚偉表示，在消費應用智慧產品、企業產品需求成長帶動下，第4季營運可望優於第3；法人預估，鴻海全年每股純益可望站穩8元，連續七年超過8元。
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鴻海昨日收低，統計外資單日買超2,013張，合計已連續23個交易日買超達56萬張，外資持股比45.7%，季報表現亮眼，第4季看好下，激勵今日股價以91.4元開高，再站上90元關卡之上，盤中漲幅0.89%。
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