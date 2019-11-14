東陽10月稅前淨利 1.62億元
2019-11-14 09:27
經濟日報 記者黃淑惠
／即時報導
東陽（1319）10月自結合併稅前淨利1.62億元，其中，10月因匯兌損失6,536萬元影響，波及到獲利成長，如果排除匯兌損失，單月獲利則較去年同期成長10%。
自行統計累計前10月自結累計合併稅前淨利為 19.44 億元，稅前EPS 3.47 元，比去年成長3%，去年同期EPS 3.38元。
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時序即將進入冬季，AM汽車通路客戶在旺季前展開備料，整體第4季看法將優於第3季；尤其，東陽掌握多樣少量的彈性生產優勢，提升整體績效，正值新年及耶誕假期旺季，AM市場持續加快生產排程與出貨速度，提供更多高附加價值產品；法人推估，東陽AM訂單第4季有機會季增一成。
今雖東陽雖受到中國新車銷售量不佳干擾，歐美AM訂單占公司合併營收比重已大幅提升至74%，高於去年同期的64%。
法人認為，中國車市第4季已經有觸底跡象，銷售可望回。
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