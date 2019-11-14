台股開盤上漲20.91點 指數向5日均線靠攏
2019-11-14 09:25
經濟日報 記者高瑜君
／即時報導
在蘋概三王帶動下，台股指數今（14）日開盤上漲20.91點，指數來到11,488.74點，盤中持續向5日均線靠攏。
美股開低走高，四大指數收盤全數上漲。早盤市場等待美國聯準會鮑爾於眾議院發表證詞，且關注彈劾川普聽證會進行，加上傳出美中協商於核心問題上觸礁，使得四大指數全數開低；不過，受惠迪士尼股價大漲，且蘋果穩步走高的帶動下，道瓊與標普500指數由黑翻紅，收盤再次創下歷史新高。
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終場道瓊工業指數上漲92.09點，或0.33%，收在27,783點；標普500指數上漲2.19點，或0.07%，收在3,094.04點；那斯達克指數下跌3.989點，或0.04%，收在8,482.10點；費半指數上漲0.43點，或0.02%，收在1,732.85點。
近期指數震盪拉回整理，法人認為，此為屢創近29年新高後的良性修正，考量美中雙方在今年底前簽署第一階段協議仍高，貿易戰休兵有利於全球景氣恢復成長動能；加上全球央行寬鬆政策趨勢不變，資金行情可望延續。
目前台股技術面維持多頭格局，待短線賣壓化解後，指數仍有高點可期，建議偏多操作，優先布局前景較佳之類股，如5G概念股、PCB、網通及IC測試等族群。
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