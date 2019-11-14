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游庭皓：不同年齡應有不同存股策略

2019-11-14 08:30經濟日報 記者廖賢龍／即時報導

財經作家游庭皓表示，存股已成全民運動，但不同年齡有不同需求，在資金配置上，也要有不同策略，同時，隨著存股資產的增加，也應適量買進不同類股，分散風險。

以存股族普遍喜愛的元大台灣50ETF（0050）)與元大高股息ETF（0056）)為例，0050是追蹤台股市值前50家權值股，被採樣的公司是台灣最具代表性的大公司，景氣連動性高，較能追隨市場報酬，套利空間與長期報酬也較高。

0056鎖定在預測未來一年殖利率最高的30家公司，配息較多，但股價相對穩定，長期報酬也沒有0050來得大。

從理財規劃角度檢視，如果是剛出社會的年輕人，投入存股的時間會很長，比較可以忍受價格的波動，跟隨市場報酬的0050會是不錯的選擇；如已事業有成，再過不久就要退休，退休後仍需要穩定的現金流領取配息，0056會是首選；中壯年則可各配置一半資金在0050和0056，隨著年紀增長，再逐漸將0050資產轉移至0056。

不過，即使ETF本身已具分散風險效果，未來仍有泡沫化風險，所以，適當分散風險，持有不同種類ETF會更好，如果投資相對積極，除了握有0050資產外，還可多配置中小型個股ETF，達到具有分散風險卻又相對積極的存股策略。

不同年齡層建議存股ETF比例建議 資料來源：游庭皓
不同年齡層建議存股ETF比例建議 資料來源：游庭皓
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游庭皓 圖／游庭皓提供
游庭皓 圖／游庭皓提供
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ETF配息元大

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